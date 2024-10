Wystarczy pięć łyżek. Od razu odetkasz zapchany zlew

Na zapchany zlew jedni stosują sodę oczyszczoną, drudzy ocet. Wymienione metody nie zawsze jednak przynoszą oczekiwane rezultaty przy pierwszym stosowaniu - czasem proces trzeba powtórzyć wielokrotnie. To jednak niejedyne domowe metody na poradzenie sobie z kryzysową sytuacją. Ten sposób nie jest popularny, a działa cuda.

Jedyne, czego potrzebujemy to pięć łyżek... zwykłej soli kuchennej. Odmierzoną porcję wsypujemy do odpływu i zalewamy dwoma litrami gorącej wody. Sól usunie resztki jedzenia, osad znajdujący się na wewnętrznych ścianach rur, rozpuści tłuszcz, a tym samym udrożni nasz kuchenny zlewozmywak. Po kilku minutach woda powinna normalnie przepływać, a my właśnie zaoszczędziliśmy na specjalnych środkach lub hydrauliku.