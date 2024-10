Ekspert ostrzega. Nie susz tak prania w mieszkaniu

Jak pokazują badania, niewłaściwe suszenie ubrań może zwiększać wilgotność powietrza nawet o 30 proc., co sprzyja powstawaniu pleśni. Thomas Bird z Fabric Online na łamach "The Sun" podzielił się kilkoma wskazówkami, jak skutecznie suszyć ubrania w domu, unikając problemów z wilgocią.

- Znajdź dobrze wentylowane miejsce w domu, najlepiej z dobrym przepływem powietrza – sugeruje. Pomieszczenia te powinny mieć dostęp do świeżego powietrza, co pozwala na lepszą cyrkulację i szybsze suszenie.

Rozmieszczenie ubrań na suszarce jest równie istotne. Bird zaleca, aby używać solidnej suszarki do ubrań lub stworzyć miejsce do ich rozwieszenia. - Upewnij się, że między ubraniami jest wystarczająco dużo miejsca, aby powietrze mogło swobodnie krążyć – mówi. Przeładowanie suszarki powoduje, że ubrania schną dłużej i zatrzymują wilgoć, co może prowadzić do powstawania pleśni na tkaninach.