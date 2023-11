Wystroiła się w mini. Pod zdjęciem posypały się komentarze

Izabela Macudzińska zyskała popularność dzięki programowi "Królowe życia" emitowanemu na antenie TTV. Na Instagramie, gdzie przedstawia się jako projektantka i stylistka, obserwuje ją ponad pół miliona internautów . Trzeba przyznać, że jeśli chodzi o outfity, to jest tam na co popatrzeć.

Niegdysiejsza "Królowa życia" raz na jakiś czas decyduje się na krwistą czerwień, co sprawia, że nie da się przejść obok niej obojętnie. Tym razem wybrała sukienkę mini o obcisłym kroju typu tuba od talii w dół. Góra kreacji zwracała uwagę ze względu na kwadratowy dekolt z wiązaniem oraz bufiaste rękawy , które potrafią zrobić "całą robotę" w stylizacji. W przypadku tego typu sukienki wszelkie dodatki są już w zasadzie zbędne. Wystarczyłyby delikatne kolczyki lub pojedynczy pierścionek.

Izabela Macudzińska zgarnęła od fanów masę komplementów pod postem, który skwitowała podpisem: "Lady in red". "Śliczna jak zawsze", "Sztos", "Cudnie kochana", "Najpiękniejsza", "Bosko wyglądasz", "Ale rakieta" – czytamy. Z tymi opiniami trudno się nie zgodzić.

