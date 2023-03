Wysyp hojnie na trawnik. Łyse placki znikną w oczach

Piaskowanie — jak je przeprowadzić?

Piaskowanie to bardzo prosty zabieg. Potrzebujesz do niego wiadra albo taczki (jeśli trawnik jest duży) oraz łopaty. Piasek należy rozsypać jak najbardziej równomiernie po całym trawniku. Jego warstwa nie powinna przekraczać 0,5 centymetra. Jeśli chodzi o ilość piasku, najlepiej jest zastosować się do prostej zasady. Na metr kwadratowy trawnika potrzebne jest od 3 kg do 5 kg piasku. Powinien zostać rozprowadzony po powierzchni grabiami.