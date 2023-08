Wyszła na ulicę. Miała na sobie bluzkę z siateczki

Magda Stępień to jedna z uczestniczek programu "Top Model". Gwiazda sukcesywnie rozwija swój "instagramowy biznes", wrzucając do sieci zdjęcia z modnymi stylizacjami i opatrując je "złotymi myślami". Kobiece sukienki, na przemian ze swobodnymi kompletami utrzymanymi w trendzie "leisure wear", wypełniają jej profil. Chociaż najczęściej sięga po romantyczne falbany i zwiewne tkaniny, to tym razem zaskoczyła odważną stylizacją. Obserwatorki dopytują: "skąd spódniczka?".