Wyszła w tym na ulicę. Wie, jak przyciągnąć uwagę

Aktorka, piosenkarka, influencerka i bizneswoman. Julia Wieniawa to prawdziwa "kobieta orkiestra", która z pewnością nie ma zamiaru się zatrzymać. Oprócz tego, że osiąga kolejne sukcesy na scenie aktorskiej oraz muzycznej, przyciąga także uwagę najpopularniejszych, światowych projektantów. To właśnie z tego względu znalazła się w Brazylii, gdzie została zaproszona na najnowszy pokaz Caroliny Herrery w Rio de Janeiro.

Pokaz Caroliny Herrery to jednak nie wszystko. Julia Wieniawa została w Brazylii na dłużej i zamieszcza stamtąd kolejne zdjęcia z kolorowymi stylizacjami. Jedna z nich przyciągnęła wyjątkową uwagę - nie tylko ze względu na kolory, ale również długość.

Aktorka opublikowała na swoim profilu na Instagramie serię zdjęć, a na kilku z nich pojawiła się w niebiesko-zielonym looku. Mini sukienka w zielonym kolorze, lekko przeźroczysta, posiadała dość mocne wycięcia, lecz pięknie podkreśliła sylwetkę Julii Wieniawy. Wokalistka dobrała do niej krótki sweterek ze złotym logo francuskiej marki Jacquemus w energicznym, niebieskim odcieniu. Całość uzupełniła białymi sneakersami New Balance, długimi skarpetkami i okularami przeciwsłonecznymi Celine "Triomphe".

"Bosko wyglądasz, "Przepięknie", "Co za kolory!", "Rewelacyjnie", "Jak modelka", "Super zdjęcia" - czytamy w komentarzach pod postem Julii, polubionym przez 30 tys. osób.

Niektóre z nich nie odnosiły się jednak do wyglądu aktorki, a do sukcesów, jakie osiąga.

"Ciężka praca popłaca, a ten wyjazd jest świetnym tego przykładem! Ciesz się super chwilami, bo są one w pełni zasłużone tobie! Udanego i bezpiecznego dalszego pobytu!" - napisał jeden z fanów Julii Wieniawy.

