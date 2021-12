Wyszła za mąż za Masaja. Teraz należy do jednego z ostatnich rdzennych plemion

Początki nie były łatwe, ale Stephanie szybko zdobyła serca mieszkańców

Relacja Europejki z rdzennym mieszkańcem Tanzanii najpierw budziła sporo emocji. Sama Stephanie wiedziała, że czeka ją dużo wyrzeczeń i kompletne przewartościowanie dotychczasowego życia. Kobieta jednak w ogóle się o to nie martwiła. Uczucia, i to nie tylko do męża, lecz także do jego rodziny i przyjaciół, szybko sprawiły, że zadomowiła się w nowym miejscu. Codziennie uczyła się czegoś nowego, związanego z odmienną kulturą Masajów. Obecnie Stephanie znają już niemal wszyscy przedstawiciele tego niezwykłego plemienia, a sama kobieta przestała być nazywana "mzungu" czyli Europejką. Teraz jest jedną z nich.