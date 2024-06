Wytańczyli miłość w programie. Dziś tancerka jest nie do poznania

Ich relacja nie ograniczała się tylko do treningów, spotykali się również poza programem, co przyciągnęło ogromne zainteresowanie mediów. Paparazzi nie dawali im spokoju, śledząc ich na każdym kroku.

Aneta Piotrowska, po zakończeniu swojej kariery w show-biznesie, zniknęła z oczu publiczności na kilkanaście lat. Przypomniała o sobie dopiero w czerwcu 2022 roku, pojawiając się w programie "Dzień dobry TVN". Była partnerka Mroczka podjęła decyzję o wyjeździe z kraju, i podróżowaniu po świecie. Mieszkała m.in. w Hongkongu i Dubaju, a później wyjechała do Stanów Zjednoczonych.

Obecnie jest mamą Mai, która podąża jej śladami. Niedawno Aneta Piotrowska pochwaliła się, że córka wzięła udział w tanecznym turnieju, co wywołało falę gratulacji na Instagramie.

Niektórzy internauci krytykują tancerkę za to, że poddała się wielu zabiegom medycyny estetycznej i nie przypomina już dawnej siebie. "Wow ile tu musiało być operacji zrobionych", "Co operacje plastyczne robią z człowiekiem?", "Poznałam Cię w 'DDTVN' jedynie po oczach. Cała reszta nie do poznania, jak zupełnie inny człowiek" - brzmią niektóre z nich.