Stylistka chwali weselną kreację Cichopek. Jedynym problemem były buty. "Zupełnie nie współgrają"

Uroczystość odbyła się 11 maja , a parze młodej udało się utrzymać ją w tajemnicy przed mediami aż do ostatniego momentu. Po ceremonii zaślubin goście weselni bawili się w namiocie przy Rezydencji Miętowe Wzgórza oddalonej od Warszawy o około godzinę drogi.

Aktorka znana z "M jak miłość" miała szansę otrzeć się o ideał, jednak w jej weselnej stylizacji pojawił się jeden mankament . Wiele kobiet popełnia często ten sam błąd, myśląc, że beżowe sandałki na szpilkach pasują do wszystkiego.

