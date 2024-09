Wytknęła jej interesowność. Tak odpowiedziała

Iwona Mazurkiewicz i Gerard Makosz to para, która odnalazła swoje szczęście w programie "Sanatorium miłości". W zeszłym roku stanęli na ślubnym kobiercu.

Po jakimś czasie okazało się, że Iwona i Gerard są w związku. Zakochani nie kryli się już ze swoim uczuciem. W 2023 roku postanowili go sformalizować. W uroczystości wzięli udział ich bliscy, inni uczestnicy "Sanatorium miłości", a także prowadząca, Marta Manowska.

Mazurkiewicz nie pozostawiła tego bez odpowiedzi.

Pod postem posypała się lawina gratulacji, jednak nie zabrakło też kilku drobnych uszczypliwości. Mimo to Iwona zdaje się nimi nie przejmować.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!