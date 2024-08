Wyszła za 83‑latka z "Sanatorium". Tak im się układa po roku

Iwona Mazurkiewicz i Gerard Makosz są jedną z par, które odnalazły szczęście w programie "Sanatorium miłości". Choć widzowie krytykowali ich związek ze względu na różnicę wieku - ona miała 65 lat, on - 83, seniorzy postanowili na to nie patrzeć. W drugiej połowie 2023 roku stanęli na ślubnym kobiercu. Ich związek ma się świetnie.

Iwona Mazurkiewicz i Gerard Makosz tworzą szczęśliwe małżeństwo. Choć w "Sanatorium miłości" dość szybko się sobą zainteresowali, nie od razu to sobie okazali. W rozmowie z shownews.pl, odnosząc się do uczestników kolejnych edycji programu, Iwona stwierdziła, że ona i Gerard nie byli aż tak śmiali w swoich gestach.

- "Sanatorium miłości" stało się takim show typowo randkowym. Widzę, że jest duża różnica między pierwszymi edycjami a tymi, które są teraz. Być może jest to dlatego, że uczestnicy mogli oglądać poprzednie edycje i przygotować się do tego, co się wydarzy. Zauważyłam, że nie hamują się w gestach. My byliśmy bardziej powściągliwi, jeżeli chodzi o całusy czy przytulania. Były podchody, były obserwacje, były zauroczenia, ale chyba nie było aż takiej otwartości, jak w ostatnich edycjach - przyznała Iwona.