Wywołała burzę. Pomysł Mai Hyży nie wszystkim przypadł do gustu

Oversize plus XL

Gwiazda ceni sobie fason oversize. Co więcej, odwraca reguły do góry nogami. Zasadniczy styliści stawiają na przeskalowaną formę w towarzystwie tej mniejszej i dopasowanej. Ale skoro modowe guru głośną krzyczą - "w modzie wszystkie są ruchy dozwolone" - to czemu by nie połączyć XL-ki ze spodniami oversize?