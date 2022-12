Lubi iść pod wiatr. Maja Hyży oswaja zwierzęcy wzór

Intensywny kolor, rozmiar XL i wzór - to główne cechy stylu Mai Hyży, która nie lubi znikać w tłumie. Tym razem postawiła na neutralną biel i czerń , a mimo to wciąż wyglądała niebanalnie. Gwiazda pokazała się w dużej, przeskalowanej koszuli pokrytej wzorem zebry , która śmiało mogłaby udawać sukienkę. Deseń ma w sobie znacznie więcej łagodności i subtelności niż jego zwierzęcy przyjaciele.

Na przekór wszelkich regułom, wielką koszulę skonfrontowała także z szeroką nogawką. To dość ryzykowne połączenie , które pozwala oswoić się nielicznym. Często zaburza proporcje , a ponadto trzyma się z dala od sylwetki. Dzięki temu pozwala ukryć to, czego konkretnego dnia mamy ochoty wystawiać na pierwszy plan.

Stylizacja Mai Hyży opiera się na wspomnieniu lat 80. , kiedy dominowały zwierzęce printy, a także odwołuje się do lat 90. Dekadę należącą do stylu ulicznego, wyróżniały ubrania oversize, a także masywne buty. Gwiazda idąc tropem oldschoolowych lat 90. , także wybrała sneakersy na grubej podeszwie. Jeszcze niedawno tego typu model określano "brzydkim", nakręcając trendy, które na pierwszy rzut oka wyglądały bardziej jak antytrend.

