Wyznanie Michała Wiśniewskiego. Mówi o życiu intymnym z żoną Polą

Życie zawodowe rozkwitło

Wraz z nowym związkiem rozkwitło też życie zawodowe Wiśniewskiego. Regularnie gra koncerty, często można zobaczyć go na festiwalach. Wcześniej to ciągła praca, adrenalina, stres wpędziły go w uzależnienie. Jak teraz radzi sobie z tym lider zespołu "Ich Troje"?