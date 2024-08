Wzdychają do niego miliony kobiet. O jego życiu uczuciowym wiadomo jednak niewiele

Wszystko zaczęło się w 2017 r. To właśnie wtedy Andrew Garfield pojawił się w adaptacji sztuki Tony'ego Kushnera "Anioły w Ameryce", w której wcielał się w geja. Podczas jej promocji zdecydował się na dość niespodziewane wyznanie.

To wywołało ogromne kontrowersje zarówno wśród jego fanów, jak i społeczności LGBT+. Aktor jednak szybko sprostował swoją wypowiedź, ucinając przy tym wszelkie spekulacje na temat swojej orientacji.

Andrew Garfield rzadko wypowiada się w mediach na temat swojego życia prywatnego. Na co dzień nie tylko stroni od blasku fleszy, ale również nie pojawia się na eventach branżowych. Wiadomo jednak, że przed laty związany był z Emmą Stone.

