Paryski szyk i plaga pluskiew. W skrócie o Fashion Weeku w Paryżu

Paryż walczy z inwazją pluskiew, a Fashion Week tylko pogłębił ten problem. Mieszkańcy stolicy obecnie widzą robaki już wszędzie - w metrach, hotelach, taksówkach i na lotniskach. Licznie przybyli do stolicy miłośnicy mody mogą wrócić do domów z nieproszonym gościem i rozprzestrzenić problem - ostrzegają eksperci. Pluskwy świetnie podróżują "autostopem", nie zważając na luksusowe marki. Czy zatem Anna Wintour powróciła do Nowego Jorku z pasażerem na gapę? Być może.