Przyszła na pogrzeb byłego męża. Spełniła jego ostatnią wolę

26 czerwca odbyło się ostatnie pożegnanie Wojciecha Magnuskiego. Aktor filmowy i teatralny był pierwszym mężem Hanny Śleszyńskiej, a owocem ich miłości jest syn Mikołaj. Chociaż para rozstała się po 5 latach, zdecydowali się na rozwód z klasą i przyjaźń do samego końca.

Dzień po śmierci Wojciecha Magnuskiego w mediach społecznościowych pojawił się obszerny wpis jego byłej żony. Hanna Śleszyńska postanowiła pożegnać swojego pierwszego męża, dziękując mu za to, że pojawił się w jej życiu.

26 czerwca, odbył się pogrzeb Wojciecha Magnuskiego. Aktorka na uroczystości postanowiła uczcić pamięć zmarłego w wyjątkowy sposób, organizując zbiórkę pieniędzy na rzecz schroniska dla zwierząt na Paluchu. Ten wzruszający gest był uhonorowaniem ostatniej woli zmarłego aktora, który do końca swojego życia troszczył się o los porzuconych zwierząt. Sam również postanowił przygarnąć psa.

