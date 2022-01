Youtuberka mówi o najgorszych trendach 2021 roku. "Powinny przejść do historii"

– Spodnie z wszytymi stringami – przede wszystkim chciałabym się zapytać, kto to wymyślił, po co to komu i czy nikt nie widzi, jak to wygląda przede wszystkim wulgarnie, nieładnie? Gdzie to w ogóle nosić? To jest nawiązanie do lat dwutysięcznych, gdzie rzeczywiście nosiło się dresy czy po prostu spodnie i znad nich wystawały majtki, właśnie najczęściej stringi – wyjaśniła Guellard.