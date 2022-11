Z bezą na szyi. Ada Fijał jak z filmów Tima Burtona

Gdyby tak zabrać do warsztatu dandysa, nadać mu damską postać, ograć kolorem i ekstrawagancją na miarę XXI wieku - powstałaby Ada Fijał. Barwna, ekscentryczna i emitująca pozytywną energią - pozostaje wierna miłości do różu i garnituru. Ten kolorowy ptak polskiego show-biznesu świetnie bawi się modą, a do tego puszcza do nas oczko eksperymentując z pewnym dodatkiem tulącym się do szyi.