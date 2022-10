Ada Fijał zaskoczyła na ściance. To mogło skończyć się katastrofą

Ada Fijał żadnych trendów się nie boi. Niestraszne jej neonowe kolory, udziwnione dodatki i wielkie konstrukcje, które fasonem przypominają ubrania podebrane z szafy starszego – i większego o kilka rozmiarów - brata. Wczoraj influencerka przeszła samą siebie, wskakując w zielony komplet. Co tam się działo? Łatwiej byłoby odpowiedzieć - czego tam nie było. Kreacja gwiazdy to stylizacyjna jazda bez trzymanki i to z zamkniętymi oczami. A jednak Adzie Fijał znowu udało się obronić ekscentryczny look. Jak ona to robi?