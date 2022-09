Cztery najmodniejsze garnitury na jesień. Ze ścianek na ulice

Biały garnitur – idealny na wielkie wyjście

Nie boimy się bieli – nawet jesienią! Biały komplet przywodzi na myśl amantów dawnego kina. Garnitur z połyskiem idzie o krok dalej – zaprasza nas na seans "Wielkiego Gatsby'ego" i wciąga do pełnego blichtru świata Hollywood lat 20. Ale z drugiej strony biały garnitur idealnie odnajduje się we współczesności. Tak jak Małgorzata Leitner – postaw na asymetryczną bluzkę odsłaniającą co nieco i luźny fason marynarki. Dzięki temu osiągniesz idealny balans pomiędzy zmysłowością a powściągliwym wyglądem, między pokusą a niedopowiedzeniem. W końcu garnitur ma w sobie tyle testosteronu, że z czystym sumieniem możemy podkreślić swój seksapil. Kombinacji jest naprawdę wiele, a białe garnitury coraz bardziej zaskakują nas swoją wszechstronnością. Na plus!