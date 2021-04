Z charakterystycznym "N". Buty, które podbiły serca miłośniczek sportowego stylu

Krótka historia marki New Balance

Firma New Balance Arch Support Company powstała w 1906 roku w Brighton obok Bostonu. Na początku produkowała wkładki do butów o specjalnym, trójkątnym kształcie z trzema punktami podparcia, dzięki którym chodzenie miało być bardziej komfortowe.

Charakterystyczna litera "N", która do dziś jest znakiem rozpoznawczym obuwia tejże marki, pojawiła się dopiero na początku lat 70., kiedy firma była już bardzo rozpoznawalna w całych Stanach Zjednoczonych. Właśnie w tym czasie na rynek wypuszczono kultowy model 320, który zyskał miano najlepszego dla biegaczy.

Buty New Balance – załóż, jeśli potrzebujesz komfortu

Buty New Balance mają sportowy charakter, ale świetnie pasują na co dzień do stylizacji w luźnym tonie, np. jeansów, swetrów, marynarek, bluz i sukienek sportowych. Nadają się na okazje, w których potrzebna jest maksymalna wygoda, np. na długie zakupy w galerii, na załatwianie spraw w urzędach czy na spacer z dzieckiem.