Z drugim mężem spędziła ponad pół wieku. Ale wcześniej nie miała szczęścia w miłości

13 listopada obchodzimy rocznicę śmierci utalentowanej i uwielbianej Aliny Janowskiej. Choć aktorka miała na swoim koncie sukcesy zawodowe, to długo nie mogła znaleźć szczęścia w miłości. Jeden z jej wybranków zbyt często zaglądał do kieliszka, inny zagłodził swojego psa. Dopiero z drugim mężem połączyła ją szczególna więź. Spędzili razem 54 lata.

Alina Janowska urodziła się 16 kwietnia 1923 roku. Jej młodość została naznaczona piętnem wojny. Siedem miesięcy spędziła na Pawiaku i była wielokrotnie przesłuchiwana w siedzibie Gestapo. Zwolnienie uratowało ją przed wywozem do Oświęcimia. Potem wzięła udział w powstaniu warszawskim.

Po wojnie grała w wielu teatrach. Już w 1946 roku wystąpiła w "Zakazanych piosenkach". W późniejszych latach zasłynęła dzięki takim produkcjom, jak "Dulscy", "Wojna domowa", "Lalka", "Rozmowy kontrolowane" i oczywiście "Złotopolscy". Choć zawodowo osiągnęła naprawdę wiele, to w życiu prywatnym długo nie mogła znaleźć szczęścia.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Alina Janowska zaliczyła kilka nieudanych związków

Jeszcze w czasie wojny Alina Janowska związała się z Włodzimierzem Galinem. Gdy sytuacja w Polsce się ustabilizowała, mężczyzna zaczął namawiać aktorkę, by ta zrezygnowała z kariery i przeprowadziła się z nim do Sopotu. Wybranek Janowskiej okazał się bardzo zaborczy. "On nie pozwalał mi nawet kroku zrobić bez siebie. Czułam się jak niewolnica przykuta do swego Araba" – przyznała po latach. Galin nie znosił słowa sprzeciwu, co zadecydowało o rozstaniu pary.

Potem Janowska związała się z Tadeuszem Plucińskim. Choć byli zaręczeni, to do ślubu nigdy nie doszło. Dlaczego? Mężczyzna miał ukraść babci sztuczną szczękę i sprzedać złote zęby, a także zagłodzić własnego psa. Kolejnym wybrankiem aktorki był architekt Andrzej Borecki, który stanął z nią na ślubnym kobiercu w 1954 roku. Trzy lata później na świat przyszła córka pary, Agata. Janowska miała jednak dość tego, że jej mąż zbyt często zaglądał do kieliszka i musiała sama utrzymywać rodzinę. "Nasza niezgodność charakterów, usposobień i zainteresowań zawodowych była wręcz modelowa, toteż sąd nie miał żadnych wątpliwości i orzekł rozwód" – wyjaśniła aktorka.

Rozdzieliła ich śmierć

Dopiero drugi mąż, Andrzej Zabłocki (szermierz i mistrz olimpijski), okazał się tym jedynym. Też był po rozwodzie i miał syna. Jednak para doczekała się dwojga wspólnych dzieci – Michała i Kasi. W 2012 roku u Janowskiej zdiagnozowano Alzheimera.

"Postanowiłem, że dopóki mogę, jej nie oddam. To byłoby nie fair, niezgodne z zasadami olimpijskimi, nie mówiąc już o mojej miłości do niej. W domu była gosposia z dyplomem pielęgniarskim, przychodzili rehabilitanci i lekarze. Bardzo pomagał mi Michał. Żona miała dobrą opiekę. Do końca była przytomna, słyszała, rozumiała, ale już mnie nie wołała…" – mówił potem Zabłocki, jak podaje magazyn "Viva!". Uwielbiana gwiazda zmarła 13 listopada 2017 roku.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!