Z klasą i duchem czasu. Sukienki na wesele dla mamy

W koktajlowych okolicznościach

Przed Tobą wesele "na luzie"? Garden party, stara oranżeria, dawny folwark czy piaszczysta plaża to miejsca idealne na swobodne przyjęcia. W takich okolicznościach doskonale odnajdą się sukienki koktajlowe w kwiaty, a także te nawiązujące do rustykalnego stylu. Jedyne, czego należy wystrzegać się jak ognia to biel, która zarezerwowana jest wyłącznie dla gwiazdy wieczoru.