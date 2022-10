Gwiazda eksperymentuje ze stylem. Ewa Wachowicz w modnych butach

Moda tylko dla młodych? Trele-morele. Patrząc na Iris Apfel, trendy obowiązują nawet w okolicach setki! Co więcej, z wiekiem nabieramy do niej dystansu, zyskujemy na poczuciu humoru, ale także pewności siebie. To dlatego zabawa z modą po czterdziestce zapewnia mnóstwo przyjemności. Świadome tego, co lubimy, czego chcemy, w czym czujemy się najlepiej, dokonujemy najlepszych wyborów. Tak jak Ewa Wachowicz, która wygląda przepięknie w najmodniejszych butach sezonu i nonszalanckiej sukience.