Z "najprzystojniejszego więźnia" na modela. Tak wygląda dziś Jeremy Meeks

Jego niecodzienna historia jest idealnym przykładem na to, że zawsze można rozpocząć wszystko od nowa i wejść na "dobrą ścieżkę". Meeks, przy pomocy specjalistów, uporał się z uzależnieniami i od czasu wyjścia na wolność, nie wrócił do poprzedniego życia. Trzymamy więc kciuki, aby tak już pozostało, bo zamiast oglądania go na zdjęciach z aresztu, chcemy widywać go dalej na wybiegach, okładkach oraz małym i dużym ekranie.