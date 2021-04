Z połyskiem. Eleganckie botki, które wpadają w oko

Buty na okres przejściowy – które wybrać?

Okres przejściowy wymaga odrobiny sprytu w doborze obuwia. Najbardziej polecane o tej porze roku są botki do kostki o dopasowanej cholewce i przynajmniej niewielkim obcasie. Eleganckie, wygodne i zgrabne – najlepiej z błyszczącej skóry naturalnej lub jej ekologicznego odpowiednika. Takie obuwie najlepiej zniesie częste czyszczenie, wilgoć i zmiany pogody. Dodatkowo to właśnie buty z lekkim połyskiem uchodzą za najbardziej eleganckie i będą przyjemną dla oka odmianą dla modnych w ostatnich miesiącach zamszowych kozaków.

Na chłodny poranek i do biura – idealne botki

Wygodne sztyblety i komfortowe półbuty

Klasyczne szpilki dodają pewności siebie i pasują do większości klasycznych zestawów do biura. Podobnie działają proste i dopasowane botki na szpilce lub wysokim obcasie. Nie wybierajmy jednak modeli o szerszej cholewce w kostce. W botkach z cholewką nad kostkę, sięgającą do połowy łydki lub szeroką korzystnie prezentują się tylko kobiety szczupłe i wysokie. Jeśli zależy nam na płaskim obuwiu, postawmy na płaskie sztyblety i dobierzmy do nich dobrze leżące i dopasowane do sylwetki, czarne spodnie. W zestawie z elegancką koszulą stworzymy klasyczny zestaw do pracy.