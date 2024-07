Z roczną córką koczowali na lotnisku 10 godzin. "Byłam wściekła"

Lotniska to miejsca, gdzie rozpoczynają się nasze podróże i przygody. Jednak dla niektórych mogą stać się one nieoczekiwanym przystankiem, przedłużającym się w nieskończoność. Tak właśnie było w przypadku pewnego małżeństwa z roczną córką, które miało przed sobą wizję wymarzony wypoczynek w jednym z hiszpańskich miast.

Chociaż wydawało się, że rodzina uda się na wakacje bez żadnych problemów, nagle w drodze do samolotu ich pociecha źle się poczuła.

Mama Nel przyznała, że cała ta sytuacja ją rozwścieczyła, a sytuacji nie poprawiła informacja, że muszą czekać aż 10 godzin na kolejny lot. Zestresowana kobieta obawiała się o zdrowie córki, a także przylotu do wymarzonej destynacji, dużo później niż początkowo planowała. To wszystko sprawiło, że kobieta całkowicie zapomniała, o procedurach, które panują na lotniskach. Martwiła się, jak zapewnić rozrywkę córce przez najbliższe 10 godzin.

Cała historia skończyła się pozytywnie. Małżeństwo dotarło do Hiszpanii i chociaż zmęczeni i zrezygnowali, ich córka nie była markotna w samolocie, a bagaże czekały na nich w wybranym hotelu. Kobieta zaznaczyła jednak, że obecnie nie planuje kolejnych podróży samolotem z małym dzieckiem. "Muszę trochę ochłonąć po tej przygodzie. A jeśli będziemy gdzieś się wybierać, to na razie chyba tylko samochodem" - podsumowała.

