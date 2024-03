Z rozmachem czy oszczędnie?

Zwolenniczki umiaru w modzie zainteresuje także biżuteria wyjątkowa, przemyślana i nieprzypadkowa. Idealnym przykładem jest ta z inicjałami lub imionami, która przeżywa obecnie swój wielki comeback. U jubilera Apart znajdziecie zarówno personalizowane imionami bransoletki, jak i naszyjniki. Te ostatnie to ukłon w stronę Carrie Bradshaw, która naszyjnik ze swoim imieniem traktowała jako źródło wewnętrznej, kobiecej siły. Z kolei motyw literek znajdziecie w propozycjach marki Apart na kolczykach, naszyjnikach, bransoletkach, zawieszkach, a nawet pierścionkach i sygnetach. Literki różnią się surowcem, kamieniem i czcionką, co uatrakcyjnia wybór i sprawia, że biżuteryjny alfabet można dopasować nie tylko do imienia obdarowywanej kobiety, ale także do jej stylu.