Z takim laptopem będziesz zawsze na czasie – poznaj funkcje, które ułatwią życie współczesnej kobiecie!

Mama na pełen etat? Przedsiębiorczyni rozwijająca swój biznes? Twórcza artystka? Studentka? A może wszystko po trochu? Każda z tych ról wymaga od nas wyjątkowej organizacji i elastyczności. Dlatego, gdy przychodzi czas zakupu nowego laptopa, nie powinnyśmy myśleć o nim jedynie jak o narzędziu pracy, lecz bardziej jak o osobistym asystencie, który będzie nas wspierał w każdej sytuacji.

Jakich funkcji zatem szukać w urządzaniu, by odczuć realną korzyść i by sprzęt wystarczył nam na lata?

Design dla mobilnych kobiet

© materiały partnera

Hybrydowy system pracy lub nawet całkowite przejście na pracę zdalną zmieniły sposób, w jaki obcujemy z komputerami. To już nie są maszyny, które przykuwamy do biurek. Dzisiaj, gdy chcę, mogę pracować z ogrodu, kawiarni, domu przyjaciółki czy pociągu. By móc bez obaw wybrać się np. na workation, potrzebuję maszyny, która będzie lekka i kompaktowa, ale także na tyle mocna, że nie będę musiała spędzać z nią więcej czasu niż to konieczne.

Jeżeli dla ciebie także kluczowa jest mobilność, w pierwszej kolejności zwróć uwagę na design i budowę sprzętu. W przypadku Vivobook S 14 mówimy o ultralekkiej konstrukcji (1,3 kg) i grubości zaledwie 1,39 cm. Takie parametry sprawiają, że tego laptopa można łatwo przenosić w torebce czy plecaku, a nawet awaryjnie popracować z nim na kolanach, jeżeli będzie taka potrzeba. Vivobook S 14 ma jeszcze dwie cechy, na które przy zakupie często nie zwraca się uwagi, a które przydają się w pewnych sytuacjach – rozkładany do 180 stopni zawias, dzięki któremu możemy ekran rozłożyć całkowicie na płasko, oraz duży touchpad zwiększający wygodę korzystania z laptopa bez myszki.

Marka ASUS słynie z minimalistycznej elegancji i Vivobook S 14 zdecydowanie powinien podobać się w obu wariantach kolorystycznych (Neutral Black i Mist Blue). Miłym akcentem dla fanek personalizacji jest możliwość ustawienia dowolnego koloru podświetlenia klawiatury z przestrzeni RGB.

Moc i wydajność – pracuj i baw się

© materiały partnera

Choć wiele popularnych aplikacji przeniosło się do sieci i częściej pracujemy bezpośrednio w przeglądarce internetowej niż oprogramowaniu na samym laptopie, to jego wydajność ma dalej niebagatelne znaczenie. Pomijam już nawet pracę przy kilkunastu otwartych oknach. Projektowanie, edycja multimediów czy analizowanie baz danych wymagają dużo mocy obliczeniowej. Jeżeli nie chcesz tracić czasu na wczytywanie się systemu przy włączeniu komputera, ryzykowaniu, że plik z Photoshopa mający kilkadziesiąt warstw przytnie się przy zapisywaniu albo że obrabiany film z wakacji będzie eksportował się 4 godziny, postaw na laptopa wyposażonego w najnowsze podzespoły.

Vivobook S 14 ma imponującą wydajność. Odpowiada za nią procesor Intel Core Ultra 7 (Seria 2), który cechuje o 40 proc. niższy pobór mocy w porównaniu z poprzednią generacją. Całość wspomaga maksymalnie 32 GB pamięci RAM, a na dane przewidziano dysk SSD PCIe 4.0 o pojemności do 1 TB.

© materiały partnera

A co z rozrywką? Czy na tym laptopie da się też grać? Oczywiście. Zastosowana tu technologia chłodzenia ASUS IceCool dodatkowo poprawia wydajność procesora. Łopatki wentylatora wykonano z ciekłokrystalicznego polimeru, co sprawia, że pracuje on ciszej niż zwykły wentylator, a inteligentne czujniki umieszczone na płycie głównej wykrywają temperaturę różnych komponentów w czasie rzeczywistym i sprawiają, że cały system chłodzenia pomaga algorytmom dobierać właściwy pobór mocy.

Nie powinniśmy się też martwić brakiem dostępu do gniazdka w podróży. Z w pełni naładowaną baterią ten laptop może odtwarzać filmy przez imponujące 27 godzin. Poza tym zawsze możemy poratować się nawet powerbankiem albo standardową ładowarką USB-C, bo Vivobook S 14 wspiera także ładowanie w zakresie szerokiej gamy napięć 5-20 V.

Ekran, który inspiruje

© materiały partnera

To bez znaczenia, w jakiej branży pracujesz – dam sobie uciąć rękę, że przed ekranem spędzasz wiele godzin. Dlatego przy wyborze laptopa zwróć uwagę na jego matrycę. W Vivobook S 14 znajdziesz innowacyjny ekran ASUS Lumina OLED. Poza tradycyjnymi zaletami paneli OLED (m.in. wysokim kontrastem czy szeroką gamą kolorów) te wyświetlacze mają także certyfikat VESA DisplayHDR True Black, co przekłada się na największą wśród ekranów OLED jasność przy zachowaniu doskonałej jakości czerni (idealne do oglądania filmów!).

Ekrany Lumina OLED emitują także o 70 proc. mniej szkodliwego niebieskiego światła, co docenią zwłaszcza osoby pracujące po nocach. Projektanci z kolei ucieszą się z walidacji Pantone i rozdzielczości 3K, a gracze z wysokiej częstotliwości odświeżania obrazu (120 Hz). Warto przypomnieć, że Vivobook S 14 ma także najbardziej użyteczne proporcje ekranu – 16:10. Dzięki nim widzimy więcej treści w pionie niż przy kinowych proporcjach 16:9.

Sztuczna inteligencja pod ręką

© materiały partnera

Nie możesz wpaść na chwytliwy slogan reklamowy? Próbujesz przypomnieć sobie, jakie filmy były na topie 10 lat temu? A może szukasz odpowiedzi na bardziej zawiłe pytanie? W takich przypadkach nieodzowną pomocą będzie Copilot – inteligentny asystent wbudowany w Windows 11. W Vivobook S 14 znajdziesz dedykowany mu przycisk na klawiaturze, dzięki któremu natychmiast uzyskasz odpowiedź na nurtujące cię pytanie.

Ale laptop ASUS chowa w sobie jeszcze więcej rozwiązań wspieranych przez sztuczną inteligencję, które przydadzą się zwłaszcza w trakcie wideokonferencji. Bałagan za plecami? Kamera ASUS AiSense na życzenie rozmyje tło, by nic nie rozpraszało twojego rozmówcy. Łączysz się z gorzej oświetlonego miejsca? Technologia redukcji szumów 3DNR poprawi ostrość obrazu z kamery. Musisz pilnie odbyć rozmowę w hałaśliwej kawiarni? Algorytm skutecznie odetnie wszystkie dźwięki poza twoim głosem, by ułatwić komunikację. Kamerka automatycznie podąży też za twoimi ruchami, gdy będziesz poruszać się po pomieszczeniu, a nawet wykryje ruchy gałek ocznych i dostosuje twoje spojrzenie tak, jakbyś patrzyła bezpośrednio w obiektyw kamery.

Niezawodny partner każdej kobiety

© materiały partnera

ASUS Vivobook S 14 to idealny laptop dla kobiety, która ceni sobie styl, mobilność i funkcjonalność. To urządzenie, które wspiera w codziennych zadaniach, inspiruje do działania i pomaga osiągać cele, niezależnie od tego, czy chodzi o karierę, pasję czy czas dla siebie. Od płynnej pracy i kreatywnych projektów po chwile relaksu przy ulubionym serialu – jeżeli szukasz nowoczesnego asystenta, sprawdź koniecznie ten model laptopa. Jego ceny zaczynają się już od 4999 zł.

