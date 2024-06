O romansie mówiła cała Polska. Żona nie mogła mu wybaczyć

Piotr i Ewa Fronczewscy przez lata uchodzili za jedną z najbardziej zgodnych par w polskim show-biznesie. Wyznanie, na które aktor zdobył się w 2015 r., wstrząsnęło więc opinią publiczną. Aktor przyznał się bowiem do romansu z koleżanką z planu.

W 1975 roku para przywitała na świecie swoją pierwszą córkę, Kasię. Niespełna trzy lata później urodziła się także Magda. Nikt nie przypuszczał, że aktor chwilę po narodzinach drugiej pociechy może czuć się przytłoczony. To właśnie wtedy w Teatrze Dramatycznym poznał 24-letnią Joannę Pacułę, z którą wdał się w romans.

Kiedy w 2015 r. światło dzienne ujrzała książka "Ja, Fronczewski", wszyscy mówili tylko o tym. Aktor przyznał się wówczas do płomiennego romansu z koleżanką z planu, Joanną Pacułą.

Aktor ostatecznie postanowił zerwać kontakty ze swoją kochanką i przyznać się do wszystkiego żonie.

Początkowo żona trzymała go na dystans, a ich małżeństwo zawisło na włosku. Ostatecznie jednak nie postanowiła przekreślać wszystkiego, co przez lata udało im się wspólnie zbudować i dać mężowi drugą szansę. Dziś para zdaje się wieść szczęśliwe życie. W tym roku będzie świętować swoją 50. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego.

