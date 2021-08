Piotr Fronczewski o żonie. "Ewa jest moją odwagą, zdradą, wstydem, przebaczeniem"

Szczęśliwe małżeństwo?

W 1975 roku na świat przyszła pierwsza córka Fronczewskich, Kasia, a trzy lata później - Magda. Ewa poświęciła się wychowaniu córek, a Piotr pracował i utrzymywał rodzinę. Wydawali się być szczęśliwi, jednak Fronczewskiego to przytłoczyło. Rozpoczął pracę w Teatrze Dramatycznym, gdzie poznał 24-letnią Joannę Pacułę, aktorkę, z którą nawiązał romans. - Wydarzyło się zło - powiedział po latach. Przez długi czas nie potrafił przyznać się do zdrady, ale nie mógł patrzeć żonie w oczy. W końcu zdecydował się na najtrudniejszą rozmowę w życiu z Ewą, wiedząc, że może to się zakończyć rozwodem.