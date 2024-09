Za głosem serca. FOLLOW – autorska kolekcja biżuterii Natalii Szroeder dla W.KRUK

FOLLOW to opowieść o niezależności, spełnianiu marzeń i podążaniu za tym, co podpowiada własne serce. W.KRUK przedstawia nową ambasadorską kolekcję biżuterii stworzoną z Natalią Szroeder. Autorska biżuteria zaprojektowana przez Natalię i projektantów marki to dynamiczny miks. Ambasadorka W.KRUK pokazuje jak łączyć style i inspiracje, bawiąc się najnowszymi trendami na własnych zasadach.

Podążaj za głosem serca

Kampania najnowszej ambasadorskiej kolekcji biżuterii W.KRUK FOLLOW opowiada o podążaniu nieustannie do przodu, tam gdzie podpowiada serce. Za tym co wymarzone, co inspiruje i zachwyca.

O wyznaczaniu własnej drogi. Na własnych zasadach i w zgodzie ze sobą. Wybierając to, na co ma się ochotę, a nie to, co podpowiadają inni lub modowe konwenanse. Kolekcja wyraża w pełni samą Ambasadorkę – Natalię Szroeder i wszystko to, co wpisuje się w styl współczesnej IT girl.

Natalia Szroeder, wokalistka, kompozytorka i autorka teksów, to młoda polska artystka, która od kilkunastu lat konsekwentnie buduje swoją karierę i świadomie czerpie ze swoich talentów. Nieustannie poszukuje różnych form ekspresji w muzyce, podążając swoją drogą i czerpiąc z artystycznych spotkań z innymi najpopularniejszymi twórcami polskiej sceny muzycznej.

- Jestem zawsze sobą, w muzyce i w życiu, choć nieustannie się zmieniam. Sprawdzam sama siebie w różnych rolach i zawsze idę tam, gdzie sobie wymarzę. Podążam za tym, czego pragnę. Za głosem serca. – tak mówi o sobie Natalia Szroeder. I dodaje - Mój styl jest odzwierciedleniem tego, jak w danej chwili się czuję. Miksem siły, wrażliwości, kobiecości, niezależności. Wszystko to zawarłam w kolekcji biżuterii W.KRUK.

Podążaj za swoim stylem

Autorska kolekcja biżuterii Natalii Szroeder dla W.KRUK to dynamiczne połączenie nowoczesności i romantic vintage. Różnorodności stylów, elementów, kamieni. Obok siebie pojawiają się nowoczesne kształty, retro perły, magiczny lapis lazuli, romantyczne stokrotki. Wyraziste formy obok tych delikatnych. Kontrastowe, a zarazem łączące się w jedną całość. Kolekcja odzwierciedla miejski styl Ambasadorki, łącząc najnowsze trendy i ponadczasową klasykę, przefiltrowaną przez zmysły i estetykę Natalii.

Podążaj za sobą

W najnowszej kolekcji W.KRUK łączy się ze sobą kilka wiodących linii, zaprojektowanych do noszenia kompletami, dowolnego miksowania czy wybierania pojedynczych elementów. Do wyrażania siebie w różnych momentach życia, przez 24/7. Znaczną część kolekcji stanowią nowoczesne, bezkamieniowe formy. Wykonane ze srebra próby 925, w rodowaniu i złoceniu, intrygują organicznymi kształtami, przywodzącymi na myśl falujące linie, skrzydła motyla, czy rzeźbione kwiaty. Motywy te są obecne w kolczykach, naszyjnikach, pierścionkach. Wśród nich warto zwrócić uwagę na podwójny pierścionek, do noszenia na dwóch palcach, układający się w płynną, będącą w ruchu falę.

Następną częścią kolekcji jest biżuteria ze wybranym przez Natalię kamieniem lapis lazuli, nasyconym znaczeniami i wibrującym niebieskim kolorem. Lapis lazuli pojawia się w nawiązujących do biżuterii vintage kolczykach, wisiorku i pierścionku, z dużym kamieniem w złotej, mocnej oprawie. Można odnaleźć go też w delikatnych naszyjnikach – w formie koralików i na delikatnym łańcuszku, a także w oryginalnym, kaskadowym monokolczyku. Biorąc pod uwagę właściwości lapis lazuli, biżuteria ta może stać się symbolicznym amuletem, przynoszącym spokój i harmonię.

W kolekcji FOLLOW nie sposób przejść obojętnie obok elementów z perłami o nieregularnych kształtach. Spektakularne nausznice XXL zdobione kaskadowo perłami oraz kolczyki i pierścionek w stylu vintage oddają wrażenie płynnych linii i fal. Ruch jest niezwykle obecny również w inspirowanych cekinami i blaskiem dyskotekowych kul kaskadowych kolczykach oraz mieniącym się bikolorowym naszyjniku. Odbijają światło, magnetyzują, są gotową stylizacją, zarówno do wieczorowego oversize’owego garnitury, jak i do zestawu t-shirt plus dżinsy.

Przeciwwagą do mocnych, wyrazistych elementów w kolekcji jest biżuteria z motywem stokrotki. Ten delikatny, niewielki kwiat stanowi idealną bazę na co dzień, do uzupełniania stylizacji subtelnym akcentem. Natalia i projektanci W.KRUK bawią się tym dziewczęcym motywem, stokrotka pojawia się też na mosiężnej spince w formie sprężynki do wkręcania we włosy.

Wśród oryginalnych elementów całej kolekcji warto podkreślić również handchain, będący połączeniem pierścionka i bransoletki oraz biżuteryjny łańcuszek do noszenia na twarzy.

Podążanie za pięknem rzemiosła

Unikalność kolekcji biżuterii FOLLOW zawiera się w różnorodności kształtów, form, kamieni.

Ten dynamiczny w formach miks powstał dzięki pracy teamu projektowego W.KRUK oraz rzemieślników i rzemieślniczek z Manufaktury W.KRUK, którzy jak zwykle połączyli ręczne techniki jubilerskie z innowacyjnymi rozwiązaniami wytwórczymi.

Zespół Manufaktury to grono doświadczonych mistrzów i mistrzyń jubilerstwa, reprezentujących rzadkie umiejętności złotnicze. Praca ze srebrem, tak by przekształcić je w falującą, płynną formę i oddać w biżuterii wrażenie ruchu wymaga ogromnego doświadczenia i wyobraźni. Szlif kamieni, dbałość o detale, oryginalne rozwiązania to sztuka, która przekłada się na finalny efekt końcowy. Tym bardziej wyjątkowy, że tworzony krok po kroku, etapami, z których finalnie wyłania się cała, złożona kolekcja biżuterii. Perfekcyjnie w trendach, a jednak ponadczasowa, dzięki jakości wytwórczej oraz szlachetnym materiałom.

Dbając o najwyższą jakość, przy zachowaniu dbałości o środowisko, w złoconej biżuterii zostało wykorzystane złoto z recyklingu, ponieważ Manufaktura W.KRUK w 100% opiera się w produkcji na odzyskanym złocie.

Podążanie dalej

Srebrna odsłona kolekcji FOLLOW otwiera ambasadorską współpracę W.KRUK z Natalią Szroeder. Jednak podążając nieustannie dalej, kolekcja będzie miała swoją kontynuację. Co jeszcze skrywa w sobie FOLLOW? O tym już niebawem.

Kolekcja biżuterii FOLLOW będzie dostępna w sprzedaży od 13 września, we wszystkich salonach W.KRUK i na wkruk.pl.

