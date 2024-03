"Za mało kobieca", czyli jaka? Psycholożka mówi, czym jest kobiecość

I to jest bardzo trudny temat. Na brak poczucia kobiecości może wpływać wiele skomplikowanych czynników. Mówiłyśmy już o wyśrubowanych normach społecznych dotyczących urody i wyglądu kobiet. Jeśli kobieta ich nie spełnia lub po prostu nie ma ochoty wpisywać siebie samej w sztywne ramy bądź nie są one zgodne z jej wartościami, może od czasu do czasu czuć się odłączona, nieprzystająca do "instagramowej" kobiecości. Co oczywiście nie oznacza, że nie może czuć się kobieco. Jako kobiety mamy przecież różne doświadczenia, które nie zawsze są zgodne z tradycyjnymi normami i stereotypami. I absolutnie zawsze należy to uszanować.