Zabójstwo Sarah Everard. Tragedia wpłynie na edukację seksualną w szkołach?

Zabójstwo 33-letniej Sarah Everard z Londynu wstrząsnęło Wielką Brytanią. Na początku marca mieszkanka Londynu wracała wieczorem, około godziny 21.30, od przyjaciółki i zmierzała do swojego domu. Jednak nigdy do niego nie dotarła. Tydzień później w lesie w hrabstwie Kent, oddalonego o 100 km od miejsca zaginięcia kobiety, znaleziono ciało Everard. O porwanie i zabójstwo został oskarżony policjant.

Po tragedii w Wielkiej Brytanii zaczęły się protesty i manifestacje. Brytyjczycy wychodzili na ulice, by walczyć o prawa kobiet i zwrócić uwagę rządzących na to, że młode kobiety nie czują się bezpiecznie.

W szkołach będą uczyć szacunku do kobiet?

Jak podaje dziennik "The Times", Kit Malthouse, członek brytyjskiego parlamentu z ramienia Partii Konserwatywnej, zasugerował, by w brytyjskich szkołach pojawiło się nauczanie na temat tego, jak kobiety powinny być traktowane na ulicach i w miejscach publicznych. Takie lekcje miałyby być dodatkiem to zajęć z edukacji seksualnej lub zajęć PSHE (edukacji personalnej, społecznej, zdrowotnej i ekonomicznej).