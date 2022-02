Zaburzenia psychiczne dotykają coraz więcej osób. A system wciąż kuleje

U niego problem jest wielopoziomowy. Witek ma bardzo duże lęki społeczne, wyjście z domu jest wyzwaniem. W związku z tym trudno mu znaleźć pracę. To przekłada się też na problemy finansowe, a uzyskanie wsparcia od ZUS-u to jest droga przez mękę. Witek w końcu się poddał, nie miał siły, by walczyć o rentę. To jest miejsce, w które powinna wkroczyć psychiatria środowiskowa. Do niego do domu powinien ktoś przyjść, zaopiekować się nim, zachęcać do wyjścia z domu, jakiejkolwiek aktywności. On sam tego nie zrobi. To może być też rola przyjaciół, ale prawda jest taka, że często jak ktoś długo choruje, to ich traci. Jeśli ktoś ciągle trafia do szpitala, wiecznie go nie ma, różnie się to układa. Z resztą, osoby, które mają wsparcie przyjaciół, czy w rodzinie łatwiej dochodzą do zdrowia. Ale to inny temat. Terapeuta środowiskowy ustala też z pacjentem plan działania, choćby małe kroki, motywuje go, rozmawia. Tutaj tego zabrakło i wielu miejscach brakuje.