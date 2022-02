Wciąż napływają do nas wiadomości od wściekłych nauczycieli. "Moja pensja wyniesie 2300 złotych. Czuję się oszukana"

"Mnie nie wypłacono nadgodzin za styczeń (ok. 800 złotych). Na dodatek mam zapłacić na konto Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół ok. 150 złotych. Tłumaczą to tym, że razem z "trzynastką" przekroczyłam próg 12 800 złotych. Wygląda na to, że dopłacam do swoich nadgodzin. Lepiej byłoby pójść na zwolnienie, mniej stresu, nie wydaje wtedy na paliwo i mniej mi to złodziejskie państwo kradnie pieniędzy. Dodam, że mam prawie 29 lat stażu i jestem nauczycielem dyplomowanym, a także wychowawczynią (pisownia oryginalna- przyp.red.)" - kwituje pani Maria.