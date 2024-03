Zachwalają na potęgę. Jej kurtka lada moment będzie hitem

Brązowa kurtka z paskiem sprawiła, że całość zyskała jakość . Skórzana faktura, czekoladowy odcień oraz precyzja wykonania widoczna w najdrobniejszym detalu od razu kwalifikują stylizację do tych z "wyższej półki". Skórzane okrycia wierzchnie mają w sobie ten atut, że im są starsze, doświadczone i wzbogacone historią, tym cenniejsze.

Miodowy odcień zamszowych butów już na starcie punktuje, rozświetlając ubranie. Ale to szeroka i asymetryczna cholewka wprowadza do stylizacji element nonszalancji, który szczególnie sprawdza się w stylizacjach boho. Botki do złudzenia przypominają propozycje francuskiej ekspertki etnicznego szyku – Isabel Marant. Zaś smukła szpilka nie tylko wydłuża nogę, ale też wprowadza element wizualnej lekkości.