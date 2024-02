Paradowała po Rzymie. Czarne plamy na spodniach rzucały się w oczy

Katarzyna Cichopek wpadła w wir podróży, co chwila publikując w sieci zdjęcia z innych zakątków świata. Tym razem wybrała się z partnerem do Rzymu, skąd prowadziła relację "live" na Piazza Navona. Na pierwszy rzut oka jej stylizacja prezentowała się klasycznie, wpisując się w luksusowy i elegancki styl dolce vita, który bazuje na wysokiej jakości i luksusowej prostocie. Ale to wrażenie pryska jak bańka mydlana, kiedy wzrok zjeżdża w dół.