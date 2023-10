Zachwyciła na evencie. Włożyła obcisłą sukienkę

Garniturowy szał trwa

Nie ma co do tego wątpliwości, że Agnieszka Woźniak-Starak jest jedną z najlepiej ubranych znanych Polek. Prezenterka TVN śledzi trendy i zawsze wie, co włożyć, by wyglądać gustownie. Ostatnio była widziana w jasnoszarym garniturze, lecz nie byle jakim. Mamy na myśli najmodniejszy krój ze "ściętą" marynarką oraz szerokimi spodniami. Maksymalnie elegancki zestaw uzupełniły sandałki na szpilkach z błyszczącymi kokardkami.