Wskoczyła w "nagą sukienkę". Opcja tylko dla odważnych

Kreacja wyglądała jak sieć rybacka, w którą dała się "złapać" Kasia Moś. Neutralny kolor nie raził w oczy, więc siateczka mogła zagrać tutaj pierwsze skrzypce. Musimy przyznać, że przyciągała wzrok jak magnes. Sukienka została wzbogacona o połyskujące drobinki, które pięknie mieniły się w świetle. "Wisienką na torcie" było imponujące rozcięcie. To idealny wybór na czerwony dywan.

Nie ma tutaj mowy o przekroczeniu granicy dobrego smaku, Kasia Moś sprytnie uniknęła wulgarności. To za sprawą cielistej bielizny, która pozostała w cieniu, nie rzucając się w oczy. Zabudowane majtki (bądź body) to strzał w dziesiątkę.

