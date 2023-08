Zaczepił ją na ulicy. Usłyszała niedelikatne pytanie

Jak mówiła w programie "Uwaga! TVN. Kulisy sławy", jeden z przechodniów zapytał ją, czy to ona gra wredną nauczycielkę z "Na Wspólnej". - Powiedziałam, że tak, a on: "W życiu też pani taka jest?". To oznacza, że ludzie wierzą w postać, którą widzą na ekranie. I to jest super - przyznała.