Dzieliło ich sporo lat. Nieliczni wiedzą, z kim był związany

Ich małżeństwo przetrwało pięć lat

Bogusław Kaczyński i Jadwiga Maria Jarosiewicz podjęli decyzję o rozwodzie. Krytyk, zapytany o powód rozstania, powiedział: "Bo Jadzia nie rozumiała tematu Izoldy", co zapewne oznaczało, że nie do końca, tak jak on, kochała muzykę Ryszarda Wagnera.