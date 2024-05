Zadbaj o grzejniki przed latem. Na jesień sobie podziękujesz

Jeszcze moment i letnia pogoda będzie nas rozpieszczać, Zanim to jednak nastąpi, mamy teraz idealny czas na to, aby zadbać o kaloryfery. Co zrobić, aby jesienią uniknąć niespodziewanych kłopotów z ogrzewaniem?

Kiedy tylko temperatury utrzymują się na przyzwoicie wysokim poziomie, wiele osób zakręca kaloryfery "na amen". Eksperci odradzają takie działania i radzą, aby w pierwsze ciepłe tygodnie należy zadbać o grzejniki, robiąc coś zupełnie innego. Dzięki tej prostej wskazówce, w kolejnym sezonie grzewczym ominą nas problemy z zapowietrzonymi kaloryferami, a nawet poważnej awarii. Co należy zrobić?

O kaloryfery dbaj cały rok

Utrzymywanie grzejników w dobrej kondycji jest niesamowicie ważne. Regularne wycieranie, przy pomocy ściereczki z mikrofibry, sprawi, że utrzymanie kaloryfera w czystości będzie zdecydowanie prostsze. Trudnodostępnym miejscom grzejnika powinien zaś podołać odkurzacz. Dokładne czyszczenie i pozbywanie się kurzu z pewnością nam pomoże, zmniejszając ryzyko wystąpienia usterki.

Jednak regularne sprzątanie nie jest jedynym czynnikiem, na który powinniśmy zwrócić uwagę.

Planujesz zakręcić grzejniki? Lepiej to przeczytaj

Okazuje się, że ustawianie termostatów na zero, może mieć w kolejnym jesienno-zimowym sezonie nie za wesołe konsekwencje. W taki sposób możemy doprowadzić do zapowietrzenia kaloryfera, a nawet do poważnej awarii systemów grzewczych. Wszelkie naprawy wiążą się z kolei z dodatkowymi kosztami - a chyba każdy z nas wolałby takich "ekstra" wydatków uniknąć.

Okazuje się, że kiedy nadchodzi wiosna i lato, warto... ustawić pokrętło termostatu na maksymalnej pozycji. Tym sposobem ułatwimy grzejnikom funkcjonowanie w tym czasie, co pomoże w niedopuszczeniu do ich zapowietrzenia. To cenna rada szczególnie dla tych osób, które mieszkają w blokach i są podłączone pod miejskie systemy grzewcze.

