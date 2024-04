Wlej pół szklanki. Rozpuści cuchnącą pleśń z pralki

Czyszczenie pralki bywa problematyczne. Nie ma znaczenia, jak bardzo się staramy, prędzej czy później mogą pojawić się niepokojące ciemne plamki. To szkodliwa pleśń, której należy jak najszybciej się pozbyć. Oto jak to zrobić skutecznie i tanio.

W tym przypadku ważna jest systematyczność. Pralkę powinniśmy profilaktycznie oczyścić po każdym praniu, szczególnie dotyczy to szuflady na detergenty, gdzie z czasem gromadzą się trudne do usunięcia osady z proszku lub płynu do płukania.

Przynajmniej raz w miesiącu urządzenie powinniśmy odkamieniać, aby dłużej cieszyć się jego pracą bez awarii. Niezwykle ważna jest też wentylacja i wietrzenie. Jeśli wnętrze pralki nie wyschnie, szybciej rozwinie się w niej szkodliwa pleśń.

Regularne odkamienianie to klucz. Wypróbuj sok z cytryny

Ten problem jest szczególnie dotkliwy w przypadku osób borykających się z twardą wodą. Kamień łatwo osadza się w niewidocznych zakamarkach, np. wokół metalowego bębna pralki. Na osadach rozwija się też pleśń i bakterie, dlatego tak ważne jest, aby utrzymywać urządzenie w higienicznej czystości. Zadbana pralka będzie pracować lepiej i posłuży znacznie dłużej.

Na szczęście, aby zadbać o ten sprzęt nie potrzebujemy drogich środków. Świetnie sprawdzi się sok z cytryny. Zawarty w niej kwas skutecznie rozpuści osady i wybije zarodniki pleśni. Wystarczy wlać pół szklanki soku z cytryny i włączyć krótkie pranie w wysokiej temperaturze, aby odświeżyć pralkę. Jeśli nam się spieszy, możemy też po prostu wrzucić do pralki plasterki cytryny – trzeba je tylko umieścić w woreczku do prania bielizny.

Soda i ocet. Domowe sposoby są najlepsze

Jeśli nie mamy akurat pod ręką cytryny, z powodzeniem może ją zastąpić ocet – wystarczy wlać szklankę do bębna i uruchomić krótki program z najwyższą dostępną temperaturą. Ocet ma tę przewagę nad cytryną, że nie musimy go wlewać do pustej pralki. Możemy dodawać go po trochu do każdego prania. Nie tylko zadba o pralkę, ale też zmiękczy ubrania i usunie z nich przykre zapachy. Skuteczna w oczyszczaniu pralki będzie również soda oczyszczona – wystarczy szklanka na krótki cykl prania.

Po oczyszczeniu i odkamienieniu wnętrza, warto też przetrzeć zewnętrznych elementy urządzenia, takie jak uszczelki, szuflady na detergent czy panel sterujący. Wystarczy do tego letnia woda z dodatkiem płynu do mycia naczyń i octu oraz miękka ściereczka.

