Powieś na drzwiach zmywarki. Szybko sobie podziękujesz

Zmywarka to bardzo przydatny wynalazek. Ułatwia życie, pozwalając w szybki i prosty sposób uporać się ze stertą brudnych naczyń, których nie brakuje w kuchni. Trochę gorzej wygląda ich suszenie, ale spokojnie – na to też istnieje świetna metoda.

Niezwykłe urządzenie podbija serce każdego użytkownika już po pierwszym zastosowaniu. Mycie naczyń nigdy dotąd nie było tak proste, a przecież ludzie łatwo przyzwyczajają się do luksusu. Czyszczenie naczyń za pomocą zmywarki ma jednak pewne – choć bardzo niewielkie – minusy.

Trudno je skutecznie wysuszyć, ponieważ woda z górnych półek skapuje na dolne, później zbiera się w zagłębieniach naczyń. Na szczęście istnieje doskonała metoda, żeby sobie z tym poradzić. I wcale nie wymaga ręcznego wycierania.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Suche naczynia w krótkim czasie. Wypróbuj trik z ręcznikiem

Najlepszym patentem na szybkie wysuszenie naczyń po zakończeniu cyklu w zmywarce jest oczywiście ograniczenie parowania i wyciąganie ze środka wilgoci. W jaki sposób to zrobić? Okazuje się, że jest to niemal dziecinnie proste. Wystarczy zastosować pomysłowy patent. Możemy wykorzystać zupełnie zwyczajny ręcznik, powinien on tylko być chłonny i wykonany z miękkiego, naturalnego materiału.

Zobacz także : Wlej pół szklanki. Rozpuści cuchnącą pleśń z pralki

Gdy zmywarka ukończy program, otwieramy drzwiczki i przewieszamy przez nie całkowicie suchy ręcznik. Odczekujemy około 20 minut – i gotowe! Chłonny ręcznik skutecznie wciągnie wilgoć, a my będziemy cieszyć się suchymi naczyniami.

Życie możemy sobie również ułatwić, stosując inne metody. Pamiętajmy o tym, aby nie przeładowywać zmywarki ani nie układać naczyń byle jak, np. w skomplikowane piramidy. W taki sposób nie tylko się nie doczyszczą, ale woda dostanie się również do różnych zakamarków, z których nie da się jej tak łatwo usunąć. Warto zostawić odpowiednią przestrzeń między naczyniami, aby zapewnić swobodny przepływ ciepłego powietrza. Przeładowanie urządzenia utrudnia prawidłowe rozprowadzenie ciepła, co prowadzi do zwiększonej wilgotności.

Zobacz także : Wsmaruj w ruszt. Brud odpadnie momentalnie

© Materiały WP