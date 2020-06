Zaginięcie Madeleine McCann. Mieszkańcy Praia da Luz, skąd zniknęła, reagują na nowe informacje

Nowe doniesienia dotyczące Maddie otwierają stare rany mieszkańców Praia da Luz. Bardzo przeżyli jej zaginięcie i wszystko to, co potem się działo. Do teraz pamiętają o córeczce pary Brytyjczyków, co rok modląc się za jej powrót do domu. Dzisiaj nadzieja powoli umiera – według niemieckich śledczych McCann została zamordowana.