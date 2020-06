Zaginięcie Madeleine McCann. Profiler kryminalny: porwanie nie było planowane

Kilka dni temu media obiegła informacja, że uprowadzona przed 13 laty Maddie McCann może nie żyć. Do takich wniosków doszła niemiecka prokuratura. Podejrzanym o porwanie dziewczynki z kurortu w Portugalii został 43-letni Niemiec Christian Brueckner. Teraz jego działania ocenił profiler kryminalny.

Podejrzany uprowadzenia Maddie McCann był pedofilem?

Mark T. Hofmann przypomniał w rozmowie z niemiecką gazetą "Bild", że Brueckner od końca 2019 roku odsiaduje wyrok za gwałt na 72-letniej kobiecie. Zdaniem Hofmanna to jeden z powodów, dla których nie można jednoznacznie stwierdzić, że oprawca był pedofilem. Raczej wybierał "łatwe ofiary", czyli te, które nie mają siły – fizycznej i psychicznej – by się bronić podczas ataku – np. dzieci czy osoby starsze.

Hofmann twierdzi, że porwanie Maddie nie było planowane i wcale nie musiało mieć motywu seksualnego. W 2007 roku Brueckner mieszkał w Portugalii. Doskonale znał okolice kurortu Praia da Luz, w którym przebywała rodzina McCann. Już wcześniej włamywał się do hoteli. Niewykluczone, że tym razem było podobnie – planował obrabować hotelowych gości, a widząc śpiące dziecko, zdecydował się na kolejny krok.

– Gdyby planował takie przestępstwo, to musiałby długo obserwować rodziców, analizować, kiedy wychodzą, kiedy dziewczynka jest sama, kiedy drzwi są otwarte – wylicza Mark T. Hoffman.

Zaginięcie Maddie. Przełom po 13 latach

Wiele osób zastanawia się, jak to możliwe, że dopiero po 13 latach śledczy wpadli na trop, który może pomóc rozwiązać sprawę zaginionej Maddie. Pojawiają się również pytania, dlaczego policja ujawniła dane podejrzanego.

– Jeżeli nie ma żadnego z tych trzech elementów, jest to bardzo, bardzo trudne. Ślady są zawsze, wskazówki albo w najlepszym wypadku poszlaki, ale to często nie wystarczy, żeby kogoś aresztować czy objąć dozorem – wyjaśnia profiler i dodaje, że jego zdaniem śledczy liczą, że ujawnienie informacji o rzekomym porywaczu pomoże im w znalezieniu kolejnych dowodów i doprowadzeniu sprawy do końca.