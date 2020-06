Madeleine McCann uznana za martwą przez niemieckich prokuratorów

Na temat zaginięcia dziewczynki pojawiły się nowe fakty. Podejrzany mężczyzna jest obecnie w więzieniu. Śledczy mają dowody na to, że 43-letni Niemiec przebywał w miejscu, gdzie ostatnio widziano Madeleine . Dziewczynka zaginęła jako 3-latka w Portugalii w 2007 roku.

Policja apeluje o pomoc w rozwiązaniu sprawy, po tym jak ogłosiła, że ma nowego podejrzanego. A było to w środę 3 czerwca. Rzecznik rodziny powiedział, że rodzice Madeleine , Kate i Gerry McCann, uważają, że najnowsze doniesienia są "potencjalnie bardzo istotne".

Brytyjska policja, która współpracuje z policją niemiecką i portugalską, stwierdziła, że sprawa pozostaje śledztwem dotyczącym osoby zaginionej ponieważ nie ma "ostatecznych dowodów" na to, czy Madeleine żyje, czy nie. Jednak niemieccy śledczy, którzy mają udzielić później aktualizacji, zaklasyfikowali ją jako dochodzenie w sprawie morderstwa.

Podejrzany to 43-latek, szczupłej budowy ciała, ma około 180 cm wzrostu. W środę niemiecka policja kryminalna podała informację, że mężczyzna odbywał karę więzienia w Niemczech za "liczne" przestępstwa na tle seksualnym.

Zaginięcie Madeleine McCann. Co się stało w Portugalii?

Do zaginięcia Madeleine McCann doszło 13 lat temu. Była na wakacjach z rodziną w kurorcie Praia da Luz w Algrave. Rodzice zostawili ją śpiącą w pokoju hotelowym, sami wybrali się na kolację ze znajomymi. Matka co jakiś czas zaglądała do śpiącej dziewczynki, jednak po pewnym czasie okazało się, że nie ma jej w łóżeczku, a w pokoju otwarte jest okno.