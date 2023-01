Zakaz spowiedzi dla dzieci? Psycholożka ocenia to jednoznacznie

Podobnie wypowiada się Klaudia Kowalska, która jest mamą trójki dzieci. - Nie są jeszcze w wieku komunijnym, ale dużo rozmawiamy o sakramentach i spowiedzi. Najstarsza, sześcioletnia córka bardzo interesuje się tym tematem, zadaje dużo pytań, bo sama widzi nas w kościele klęczących przy konfesjonale - wyjaśnia. Co przekazuje dzieciom? - Przede wszystkim uczymy je, że każdy czasem zachowuje się źle, ale najważniejsze to umieć za to przeprosić i postarać się to naprawić. Spowiedź jest sytuacją, kiedy przyznajemy się do złego zachowania i przepraszamy za nie Pana Boga, że to trochę jak pogodzenie się po kłótni i wyjaśnienie sobie wszystkiego. Kładziemy nacisk na to, że każdy popełnia błędy i to nie znaczy, że jest złym człowiekiem.